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Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений

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Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, в рамках данной сделки Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы средства, которые пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ, и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5 процента. При этом доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5 процента и 7 процентов соответственно.

В результате в экосистему Сбербанка вошли digital-продукты и сервисы Rambler Group, в частности, онлайн-кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, (Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и другие), а также кинотеатр «Художественный».

В совет директоров, создание которого предусмотрено структурой корпоративного управления, войдут первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, CEO Rambler Group Рафаэль Абрамян, CEO и основатель Era Capital Екатерина Лапшина, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская.

Ожидается, что совет директоров займется разработкой стратегии развития медиагруппы и определением приоритетных направлений развития. Должность его председателя предполагает ежегодное ротирование: сначала на нее будет избран Хасис, а на следующий год — Мамут. После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян.

«Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям», — отметил Хасис.

Абрамян добавил, что благодаря интеграции в экосистему Сбербанка Rambler Group получит доступ к огромной аудитории. «Рассчитываем, что партнерство позволит еще больше увеличить высокие темпы роста, которые демонстрируют наши ключевые бизнес-направления», — заявил он.

Компании уже реализовали ряд совместных проектов, в рамках которых клиентам Сбербанка в цифровых (Сбербанк Онлайн) и офлайн-каналах (сеть отделений) были предложены специальные условия пользования контентом онлайн-кинотеатра Okko в действующих и новых банковских продуктах.

Rambler Group является одним из лидеров российской медиаиндустрии, основными направлениями которого являются digital-медиа, онлайн- и офлайн-кинотеатры. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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