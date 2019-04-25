Rambler Group погасит задолженность перед банком «Траст»

«Рамблер интернет холдинг», являющийся одним из юридических лиц Rambler Group, планирует полностью погасить долг перед банком «Траст». Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации со ссылкой на президента — председателя правления Александра Соколова.

«Активы группы Rambler, выступающие в качестве обеспечения по этой задолженности, будут высвобожден из залога по факту погашения», — пояснил Соколов.

Ранее в апреле сообщалось, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group с целью развития лидирующего проекта в сфере российских медиа и развлечений. Отмечалось, что доля Сбербанка составит 46,5 процента, доли текущих акционеров — A&NN и Era Capital — 46,5 и 7 процентов акций соответственно. В результате в экосистему Сбербанка войдут такие сервисы, как Оkkо, кинотеатр «Художественный», а также более 30 популярных ресурсов Рунета, таких как: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, Rambler.Касса и другие.

Rambler Group является одним из лидеров российской медиаиндустрии, основными направлениями которого являются digital-медиа, онлайн- и офлайн-кинотеатры. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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