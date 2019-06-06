Сбербанк и Rambler Group договорились о приоритетных проектах

Сбербанк и Rambler Group на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных проектов, в частности, подключении ресурсов Rambler Group к Сбербанк ID, приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Санкт-Петербурга.

В рамках подключения к Сбербанк ID стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурсам Rambler Group. Таким образом, заходить на сайты Rambler Group можно будет по единому логину и паролю для экосистемы Сбербанка. Стороны также договорились о приоритетном использовании эквайринга банка, в случае, если это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group.

В соответствии с соглашением, в июне также стартует проект, в ходе которого в ряде отделений банка в Москве посетителям будет предложено познакомиться с Okko. Сотрудники банка расскажут о возможностях онлайн-кинотеатра и, в случае интереса со стороны клиента, помогут оформить ознакомительную подписку на специальных условиях. За 10 рублей в течение 14 дней клиенты смогут получить доступ более чем к 20 тысячам фильмов и сериалов в пакете «Оптимум». Также было принято решение включить сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписка на базовый пакет Okko) в пилотное пакетное цифровое предложение банка для клиентов.

«Мы начинаем поэтапную интеграцию сервисов крупнейшего в Рунете холдинга онлайн-медиа и развлечений в нашу продуктовую линейку. Это первые совместные проекты, которые позволят качественно обогатить и сделать бесшовным клиентский опыт, дополнить банковские услуги востребованным популярным контентом, — прокомментировал новость вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы SberX Марк Завадский. — А единая аутентификация пользователей позволит нам уже в ближайшем будущем предложить клиентам удобный и доступный способ потребления информации».

«Продвижение Okko в офлайн-сети Сбербанка — хороший пример синергии, которой мы ожидаем от нашего партнерства. Это одна из первых наших совместных активностей: впереди у нас большие планы по интеграции продуктов и сервисов RamblerGroup в экосистему Сбербанка. Мы уверены, что это позволит значительно расширить аудиторию Okko и наших медиаресурсов и повысит лояльность клиентов Сбербанка», — сказал генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян.

В апреле 2019 года Сбербанк объявил о решении инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка.

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in). «Компания [Rambler Group] после сделки не будет иметь долга вообще, и большая часть средств будет направлена на технологическую модернизацию платформы и на приобретение контента», — заявлял ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнится сервисами и брендами Rambler Group, в том числе одного из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн-кинотеатров Оkkо, кинотеатром «Художественный», а также более чем 30 популярными онлайн-ресурсами Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal и другими. Ежемесячное количество уникальных пользователей цифровых активов на данный момент составляет 56 млн человек.

Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.