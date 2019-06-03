Rambler Group обновит систему управления

Rambler Group объявляет об изменениях в системе управления. Они происходят в рамках объявленной ранее сделки по вхождению в капитал группы Сбербанка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы.

Изменения относятся к активам, вошедшим в периметр сделки: медиахолдингу Rambler&Co, онлайн-кинотеатру Okko и технологичным сервисам (Рамблер Касса и другие), а также кинотеатру «Художественный». Система управления объединенной сетью кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не меняется.

Вместо управляющего комитета, который руководил группой в период интеграции в нее Okko, управление будут осуществлять CEO и правление. Позицию CEO займет Рафаэль Абрамян, который до настоящего времени входил в состав управляющего комитета. В новой должности он будет отвечать за общее развитие группы. В состав правления войдут лидеры основных бизнес- и функциональных подразделений группы.

Также в соответствии с озвученными ранее планами в ближайшее время будет сформирован совет директоров группы, который будет отвечать за ее стратегическое развитие. В Совет директоров войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.

«Изменения системы управления связаны с переходом группы на новый этап развития. Мы завершили основные процессы, связанные с интеграцией наших цифровых активов, которыми занимался управляющий комитет. Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка. Новая система управления позволит повысить эффективность этих процессов за счет максимальной координации всех ключевых подразделений», — отметил CEO Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Также Rambler Group объявляет о назначении Максима Тадевосяна на должность управляющего директора Rambler&Co. В этой новой для Rambler Group должности Максим Тадевосян будет курировать работу блока Медиа, в который входят такие ведущие российские интернет-издания как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока Коммерция, блока IT и сервиса Рамблер Касса. Максим Тадевосян также войдет в состав правления Rambler Group и будет подчиняться CEO.

