Rambler Group начнет продавать рекламу в сети кинотеатров «Киномакс»

Медиахолдинг Rambler Group стал официальным эксклюзивным селлером коммерческой рекламы в федеральной сети кинотеатров «Киномакс», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Реклама будет распространяться в 35 кинотеатрах и 264 залах сети. Эта сделка укрепляет позиции Rambler Group на рынке рекламы в кинотеатрах, отмечается в сообщении. С учетом объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», а также сети «Москино» медиахолдинг теперь продает рекламу в 123 кинотеатрах и 911 залах.

«Становясь партнером "Киномакс", Rambler Group обеспечивает себе самый высокий охват зрителей — прогнозируемая доля посещаемости составит порядка», — говорится в пресс-релизе.

Сделку прокомментировала директор по продажам рекламы в кинотеатрах Rambler Group Василина Конева: «По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2018 году объем рынка рекламы в кинотеатрах оценивался в один миллиард рублей. По оценкам аналитиков Rambler Group, после подписания контракта с "Киномакс" доля группы на рынке составит порядка 50 процентов».

Директор по развитию продаж рекламы в кино Rambler Group Андрей Ивашкевич заметил, что медиахолдинг «первым в мире автоматизировал показ рекламных блоков — наша платформа, анализирующая big data, позволяет качественно прогнозировать фактическую посещаемость и сегментировать аудиторию того или иного сеанса». «Такая совокупность инновационных решений дает Rambler Group технологическое преимущество, которым не обладают другие участники рынка», — подытожил топ-менеджер.

Rambler Group является одним из лидеров российской медиаиндустрии. В структуру холдинга входят компания Rambler&Co, включающая в себя более 30 ведущих медиа страны, в числе которых Lenta.Ru, АФИША, «Чемпионат», «Газета.Ru», «Секрет фирмы», медийно-сервисный портал «Рамблер», а также объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус».

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