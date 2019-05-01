«Синема парк» и «Формула кино» бесплатно покажут «Мстителей» зрителям «Люксора»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» совместно с прокатчиком фильма MARVEL «Мстители: Финал», компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, покажет блокбастер бесплатно зрителям кинотеатра «Люксор», закрывшегося в день премьеры. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инцидент произошел 29 апреля, в первый стартовый день проката фильма «Мстители: Финал», когда зрители с приобретенными заранее онлайн билетами на первые сеансы фильма обнаружили, что кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas закрыт.

Руководство объединенной сети решило, что зрители, которые не смогли попасть на показы фильма в кинотеатр «Люксор», смогут обратиться с приобретенными билетами к администратору кинотеатра «Кронверк Синема Облака» в ТРК «Облака» и посетить любой удобный сеанс фильма «Мстители: Финал», заняв свободные места в зале.

Исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васясин рассказал, что сеть не может не беспокоиться об имидже отрасли. «Мы бы хотели, чтобы зритель приходил в кинотеатры за позитивными эмоциями и удовольствием от просмотра фильмов. Мы считаем, что нельзя бросать истинных фанатов, которые стремились попасть на первые показы фильма "Мстители: Финал"», — добавил он.

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