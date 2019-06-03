На Okko Спорт стартовали продажи подписок на Английскую премьер-лигу

Проект Okko Спорт (входит в Rambler Group) утвердил стоимость подписок на матчи Английской Премьер-лиги, которую он в 2019-22 годах будет эксклюзивно показывать на территории России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе проекта. Поклонникам АПЛ будут доступны 3 варианта подписки — на весь сезон, на один месяц и на одни сутки.

3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно будет оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене — за 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября такой абонемент будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.

Раздел Okko Спорт в онлайн кинотеатре Оkko начнет работать с 1 августа. С этого дня те, кто не приобрел сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на 1 сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на одни сутки будут продолжаться в течение всего сезона.

При этом новые пользователи получат 7 дней бесплатного просмотра, чтобы принять решение оформить подписку. При покупке подписки на месяц пользователи смогут купить подписку на два последующих месяца по специальной цене 399 рублей в месяц. В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko и участников наших партнерских программ также будет доступно продление месячной подписки по сниженной цене — за 399 рублей.

Помимо просмотра прямых трансляций всех 380 матчей сезона, подписчики получат доступ ко всему разнообразному контенту Английской Премьер-лиги: записям трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт. В общей сложности планируется сделать доступным более 2000 часов различного эксклюзивного контента. Раздел Okko Спорт доступен в приложении Okko, которое есть в Google Play, App Store, телевизорах с функцией Smart-TV, а также на web-сайте.

«Английская Премьер-лига — один из самых востребованных, технологичных и дорогих футбольных продуктов в мире. Разрабатывая нашу продуктовую линейку, мы сделали все возможное, чтобы каждый болельщик мог найти подходящий именно ему вариант, — прокомментировал новость руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. — Английская Премьер-лига — это потрясающий футбол и высочайшее качество трансляции. Специальная ознакомительная подписка позволит новым пользователям ощутить все преимущества просмотра Английской Премьер-лиги в Okko Спорт».

