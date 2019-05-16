Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт

Владимир Стогниенко назначен шеф-редактором Okko Спорт — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko, сообщает пресс-служба Rambler Group.

В сообщении говорится, что перед Стогниенко поставлена задача с нуля сформировать команду, которая займется показом прямых трансляций всех матчей Английской Премьер-лиги а также сопутствующего контента, как собственного так и британского производства. «Это сложная задача, в том числе потому, что в России пока никто еще не делал спортивные трансляции через онлайн-кинотеатр. А ведь нам предстоит не только на высоком уровне освещать все десять матчей в течение каждого из 38 туров, но и создавать дополнительный контент. Но я уверен, что этот проект будет полезен для всей индустрии», — прокомментировал свое назначение Владимир Стогниенко.

«Владимир станет капитаном команды проекта: его профессиональный опыт позволит собрать в проекте Оkkо Спорт по-настоящему влюбленных в футбол профессионалов и сделать просмотр матчей Английской Премьер-лиги максимально увлекательным для болельщиков», — подчеркнул руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

В апреле Rambler Group и Английская Премьер-лига подписали соответствующий контракт в рамках которого будет работать Okko Спорт. Кроме того, на ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в Rambler Group, появится специальный раздел, посвященный Английской Премьер-Лиге. Здесь любителям английского футбола будут предложены оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика. Также пользователям будут доступны дополнительные видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко.