ФИФА приостановила деятельность агента Погба и Ибрагимовича

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил деятельность голландского агента итальянского происхождения Мино Райолы. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В среду, 8 мая, запрет был наложен со стороны Федерации футбола Италии. Позже санкции были поддержаны и со стороны ФИФА и получили «глобальный эффект». Райола заявил, что не получил разъяснений от итальянцев, подчеркнув, что наказание основано на ложных обвинениях.

«Возможно, итальянская федерация не простила мне критику нынешнего бедственного состояния местного футбола и ее роли в этом», — подчеркнул он.

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Запрет на агентсткую деятельность продлится вплоть до закрытия летнего трансферного окна в Английской премьер-лиге (АПЛ) — до 9 августа. Райола представляет интересы ряда известных европейских игроков. В частности, его клиентом является французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которым интересуется мадридский «Реал».

Также среди звездных футболистов, пользующихся услугами Райолы, — шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли.

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