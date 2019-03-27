Погба захотел получать больше всех в «Реале»

Агент французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола уведомил мадридский «Реал» относительно финансовых требований своего клиента. Об этом сообщает Tuttosport.

26-летний француз рассчитывает зарабатывать 16 миллионов евро в год. При этом нынешний оклад француза составляет 10 миллионов евро. Контракт Погба с английским клубом истекает в 2021 году. Оклад самого высокооплачиваемого игрока Реала, валлийца Гарета Бэйла — чуть больше 14 миллионов евро в год.

20 марта сам футболист положительно высказался относительно игры за «Реал». Погба назвал выступления в стане сливочных мечтой для любого игрока.

Хавбек вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Трансфер Погба из «Ювентус»а обошелся англичанам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Находившийся в системе английского клуба с 2009 года игрок в 2012 не стал продлевать соглашение с «Юнайтед» и перешел в стан «старой синьоры» на правах свободного агента.

Погба — действующий чемпион мира в составе сборной Франции и вице-чемпион Европы.

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