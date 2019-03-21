Погба захотел к Зидану в «Реал»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что был бы рад оказаться в мадридском «Реале» и играть под руководством соотечественника Зинедина Зидана. Об этом сообщает Metro News.

«"Реал" — один из самых больших клубов мира. Теперь его вновь тренирует Зидан. Это мечта для любого, кто любит футбол», — заявил Погба. «Пока я в Манчестере. Но никто не может знать, что готовит нам будущее», — подчеркнул 26-летний француз.

Погба присоединился к «Юнайтед» в 2016 году. Его трансфер из «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро и стал рекордным на тот момент. Контракт с французом истекает в 2021 году и имеет опцию продления на год. По оценке портала Transfermarkt.de, нынешняя стоимость Погба составляет 90 миллионов евро.

Зидан вернулся в «Реал» 11 марта. Француз принял предложение руководства сливочных менее чем через год после своего ухода с поста главного тренера. Зидан три раза приводил «Королевский клуб» к победе в Лиге чемпионов.

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