Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

Испанское издание El Confidencial раскрыло детали контракта французского тренера Зинедина Зидана с мадридским «Реалом».

Возвращение в Мадрид принесло французу базовую зарплату в 12 миллионов евро в год. При этом сумма может вырасти, благодаря бонусам.

До ухода из клуба в 2018-м зарплата Зидана составляла 7,5 миллиона евро.

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11 марта «Реал» объявил о назначении Зидана. Француз вернулся в клуб менее чем через год. До ухода из «Реала» он трижды приводил клуб к завоеванию кубка Лиги чемпионов. 46-летний Зидан работал в структуре клуба с 2014 года. Сперва француз работал с молодежной командой «Реала», а с 2016-го возглавил первую команду.

С 2001 по 2006-й Зидан защищал цвета испанского королевского клуба в качестве игрока. Вместе с «Реалом» он выигрывал золото чемпионата страны и завоевывал кубок Лиги чемпионов. Также Зидан является чемпионом мира (1998) и финалистом турнира (2006) в составе сборной Франции. Также полузащитник — чемпион Европы (2000).

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