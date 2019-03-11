Зидан обрадовался возвращению в «Реал»

Французский тренер Зинедин Зидан прокомментировал возвращение на пост главного тренера мадридского «Реала». Его слова на пресс-конференции приводит издание Marca.

Зидан отметил, что «очень счастлив вернуться домой» и выразил желание немедленно приступить к тренировкам. «Пока что мне нечего сказать, кроме того, что я рад вернуться. Хочу снова работать и вернуть клуб на его законное место», — заявил он.

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Контракт между «Реалом» и Зиданом подписан до июня 2022 года. Французский тренер сменил аргентинского специалиста Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку. Это уже вторая смена тренера клуба за сезон-2018/2019: в октябре клуб уволил Хулена Лопетеги и назначил Солари.

Зидан покинул «Реал» в мае 2018-го, после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Все это время он оставался без работы.

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