«Реал» вернет Зидана

Мадридский «Реал» в понедельник, 11 марта, объявит о возвращении француза Зинедина Зидана на тренерский мостик. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ТВ-программы El Chiringuito.

По информации источника, 11 марта состоится совет директоров мадридского клуба, на котором будет принято решение об отставке нынешнего наставника команды Сантьяго Солари. Его сменит Зидан.

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Ранее 11 марта El Pais сообщал, что «Реал» действительно претендовал на французского тренера, который сейчас остается без клуба. Однако сам Зидан якобы отверг предложение «галактикос», потому что не хочет принимать команду по ходу сезона. В то же время контракт Зидану предложил туринский «Ювентус».

Специалист тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд. В нынешнем сезоне мадридцы лишились шансов на победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании, а в национальном чемпионате идут третьими и отстают от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

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