«Ювентус» предложил контракт Зидану

Руководство туринского «Ювентуса» пригласило на пост главного тренера клуба француза Зинедина Зидана. Об этом сообщает El Pais.

Специалисту предложили трехлетний контракт. Отмечается, что Зидан уже встречался с представителями «Ювентуса» в Турине. Об итогах переговоров ничего не известно.

По информации источника El Pais, другим претендентом на 46-летнего специалиста являлся мадридский «Реал». Встречи с французом искал президент сливочных Флорентино Перес, но Зидан ответил отказом на предложение вернуться в Мадрид. Он тренировал «Королевский клуб» с 2014 по 2016 год, трижды выиграв Лигу чемпионов.

9 марта сообщалось, что испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достиг устной договоренности с «Ювентусом». Позднее специалист опроверг эту информацию.

В данный момент туринский клуб возглавляет Массимилиано Аллегри. Несмотря на то что «Ювентус» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, тренер может лишиться работы уже грядущим летом.

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