Гвардиола собрался в «Ювентус»

Испанский специалист Пеп Гвардиола достиг устной договоренности с руководством туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что у нынешнего наставника туринцев Массимилиано Аллегри действует соглашение до 2020 года, не исключено, что тренер сменит клуб уже летом 2019-го. «Ювентус» рассматривает Гвариолу в качестве замены итальянцу и, согласно информации журналиста Луиджи Гулпы, уже договорился с испанским тренером. По словам самого репортера, об этом ему рассказал тот же источник, что сообщал о готовящемся трансфере в «Ювентус» португальского форварда Криштиану Роналду.

Сейчас Гвардиола возглавляет английский «Манчестер Сити». Испанец привел клуб к золоту чемпионата Англии в сезоне-2017/2018. До этого он успешно тренировал немецкую «Баварию» и каталонскую «Барселону». Гвардиола по три раза становился чемпионом Германии и Испании. Вместе с каталонским клубом он выигрывал Лигу чемпионов. В качестве игрока Гвардиола выступал в чемпионате Италии с 2000 по 2003 год за «Рому» и «Брешию».

«Ювентус» под руководством Аллегри лидирует в чемпионате Италии. Клуб движется к восьмому титулу чемпиона страны подряд.

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