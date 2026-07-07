Одна вечерняя привычка оказалась провокатором проблем с эрекцией у мужчин

Употребление кофе в вечернее время может спровоцировать нарушение эрекции, предупредил доктор медицинских наук, уролог-андролог Александр Лубенников. О неожиданном провокаторе проблем с потенцией он сообщил в Telegtam-канале.

Врач рассказал, что результаты завершившегося в США 10-летнего исследования показали, что у мужчин, употреблявших кофе только утром, снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время у людей, которые пили этот напиток вечером, вероятность летального исхода по этой причине, наоборот, возрастала. «Соответственно, вечерний и в течение дня режим потребления кофе повышает риск заболеваний сосудов, а значит, и эректильной дисфункции», — предостерег Лубенников.

Доктор напомнил, что безопасным количеством кофеина в сутки считается не более 400 миллиграммов, что соответствует примерно двум чашкам капучино объемом 300 миллилитров. При этом употреблять напиток стоит строго до 12:00, добавил врач.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила о негативном влиянии кофе на здоровье в жару. Она объяснила, что этот напиток при высоких температурах за окном увеличивает нагрузку на сердце.

