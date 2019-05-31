Матчи чемпионата Англии в Okko Спорт будет комментировать Кирилл Дементьев

Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в новом сезоне будет комментировать журналист Кирилл Дементьев. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Okko Спорт.

«Первый трансфер в команду комментаторов Владимира Стогниенко — Кирилл Дементьев», — говорится в сообщении.

В апреле Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko.

В рамках платформы Okko на SmartTV, в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport, где будут эксклюзивно транслироваться все матчи АПЛ в прямом эфире.

Проект Rambler Group с АПЛ возглавил Владимир Стогниенко. По его словам, это будет серьезная и интересная работа, так как речь идет о популярном и финансово успешном чемпионате, а также о нестандартной платформе для трансляций и полноценной спортивной редакции.

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