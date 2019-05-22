Шеф-редактор Okko Спорт Стогниенко рассказал о планах на сезон АПЛ

Российский журналист и шеф-редактор проекта Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился планами по показу матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) на платформе Okko. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Чего хочется в итоге? Чтобы было много хороших комментаторов. Чтобы комментарий активно развивался», — заявил Стогниенко. Он также отметил роль YouTube-блогеров и рассказал о сотрудничестве с бывшим футболистом и автором канала «Красава» Евгением Савиным. «С ним у нас, насколько я знаю, уже была интеграция, и мы планируем развивать подобные активности в дальнейшем. Есть много интересных форм сотрудничества с блогерами, но за это уже не только я отвечаю», — сказал журналист.

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Онлайн-кинотеатр Okko получил эксклюзивные права на трансляцию матчей Премьер-лиги с сезона-2019/2020. Проект возглавил Стогниенко, известный по работе футбольным комментатором.

Сервис Okko функционирует с 2011 года. Сейчас просмотр контента доступен на всех ключевых платформах: Smart TV, в мобильных приложениях, Apple TV и PlayStation.

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