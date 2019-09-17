Лев Хасис возглавил совет директоров Rambler Group

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис избран главой совета директоров Rambler Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Решение о назначении Хасиса приняли участники первого после закрытия сделки Rambler Group и Сбербанка заседания совета директоров. Отмечается, что председатель Совета будет ежегодно ротироваться — в следующем году эту роль будет исполнять основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут. Кроме того, совет назначил Рафаэля Абрамяна CEO Rambler Group.

«Еще одно решение совета директоров связано со стратегией развития группы и интеграции ее продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка. Данная стратегия должна быть разработана и утверждена в IV квартале 2019 года», — рассказали в пресс-службе банка.

В августе сообщалось, что в совет директоров, создание которого предусмотрено структурой корпоративного управления, помимо Хасиса, Мамута и Абрамяна, вошли CEO и основатель Era Capital Екатерина Лапшина, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская.

Тогда же стало известно, что Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений. В экосистему банка вошли digital-продукты и сервисы Rambler Group, в частности, онлайн-кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, (Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и другие), а также кинотеатр «Художественный».

Rambler Group является одним из лидеров российской медиаиндустрии, основными направлениями которого являются digital-медиа, онлайн- и офлайн-кинотеатры. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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