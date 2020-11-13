Глава Rambler&Co рассказал о новых трендах в маркетинге

В дальнейшем конкуренция между различными отраслями онлайн и офлайн будет только обостряться, а потому в маркетинге потребуются новые инструменты, которые позволят сокращать этот разрыв. Об этом заявил генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян, выступая на Forum.Digital Marketing, где эксперты обсудили ключевые маркетинговые тенденции.

«Стоимость лида будет возрастать, и нас ожидает отказ от классических инструментов. Например, в США уже сейчас мы наблюдаем взрывной рост M2M (machine-to-machine — машинно-машинное взаимодействие) — партнерства между компаниями и кросс-опыление их big data. Эта тенденция уже прослеживается на российском рынке в развитии экосистем сервисов», — добавил глава Rambler&Co.

На форуме, организованном Фондом развития цифровой экономики совместно с радио и телеканалом MediaMetrics при поддержке Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции, выступили эксперты из Фонда развития цифровой экономики, Rambler Group, Mail.ru Group и другие представители крупнейших игроков рынка.

Спикеры обсудили развитие маркетинговых инструментов в эпоху индустрии 4.0, влияние пандемии на рынок маркетинга и рекламы, прогнозы стоимости рекламы на 2021 год и взрывные рекламные кампании 2020 года.