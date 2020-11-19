Сбер предсказал значительное укрепление рубля

В перспективе у рубля есть потенциал для серьезного укрепления, особенно если на фоне восстановления мировой экономики доллар будет слабеть. Об этом на 25-м саммите «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020» заявил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, передает ТАСС.

По его словам, во второй половине года рубль опустили в первую очередь геополитические факторы. Если они исчезнут, то российская валюта существенно укрепится.

В качестве объяснения такого предсказания Лисоволик указал на «значительный парадокс», связанный с поведением рубля во втором квартале. Тогда российская валюта показывала «удивительную устойчивость», что во многом объяснялось ограничительными мерами. Последние привели к снижению оттока капитала и оттока переводов мигрантов из стран СНГ.

В конце октября, Сбер уточнил свой макроэкономический прогноз на 2020 год. Согласно документу, среднегодовой курс доллара составит 71-73 рубля, а не 70-71 рубль, как считалось ранее. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, ожидают, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году.

На середину дня 19 ноября доллар торгуется на уровне 76,3 рубля. С начала года американская валюта подорожала по отношению к российской на 15 рублей, то есть практически на четверть.

Ранее Rambler Group узнала об ожиданиях россиян от наступающего года. Почти половина опрошенных (48 процентов) считают, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, евро — 95 рублей.