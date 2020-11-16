Рубль признали лучшей валютой по доходности

Аналитики Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. При этом доллар, по их прогнозам, продолжит падение. Об этом пишет CNBC.

Банк ожидает, что валюты развивающихся стран в целом будут демонстрировать хорошие результаты, а российский рубль обеспечит максимальную доходность. Эксперты отметили, что снижение курса доллара произойдет в следующем году на шесть процентов.

Банк рекомендует длинные позиции в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и индийской рупии по отношению к доллару. Goldman прогнозирует сокращение мирового ВВП на 3,9 процента в 2020 году, рост на 6 процентов в 2021 году и на 4,6 процента в 2022-м.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян игнорировать падение курса рубля на 30 процентов по сравнению с началом года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такая ситуация связана с внешними факторами и не повлияла на стабильность.