Россияне начали копить по-новому

Россияне начали осваивать новый способ инвестирования — накопительное страхование жизни (НСЖ), пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса и других представителей отрасли.

По итогам первых девяти месяцев 2020 года объем премий, собранных по НСЖ, вырос на 29 процентов — до 94,3 миллиарда рублей, что сделало его главным драйвером всего страхового рынка. Страхование жизни в целом увеличилось на четыре процента — до 320 миллиарда рублей.

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До сих пор лидером по темпам роста среди всех видов страхования было инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). От НСЖ оно отличается потенциально более высоким доходом — за счет более рискованных инвестиций. Таким образом, на рынке сменился лидер — вид страхования, претендующий на роль драйвера всей отрасли.

Опрошенные изданием финансисты отчасти объясняют тенденцию сменой терминологии. Нередко страховщики и банки, выступающие их агентами, позиционируют и продают полисы инвестиционного страхования жизни как накопительного. Оба вида — ИСЖ и НСЖ — характерны разделением премии на две части: одна инвестируется в надежные и низкодоходные инструменты для обеспечения возвратности средств клиента, другая — в высокорискованные и высокодоходные с целью получения дополнительного дохода.

Традиционно программы НСЖ рассчитаны на более длительный срок и предусматривают регулярные взносы, однако в последнее время такими характеристиками все чаще обладают предлагаемые россиянам полисы ИСЖ.