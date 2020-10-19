В России поменяли правила покупки полисов ОСАГО

С 19 октября российские автовладельцы получили возможность приобретать полисы ОСАГО с помощью финансовых платформ, так называемых маркетплейсов. Правила изменились после вступления в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Цена полиса, которая рассчитывается через площадку, обязана соответствовать цене на официальном сайте страховой компании. Оформление на маркетплейсе будет происходить без комиссии.

Законы о финансовых маркетплейсах, позволяющих сравнивать и выбирать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент страны Владимир Путин подписал в июле.

В сентябре также вступило в силу указание Банка России, которое расширит для страховщиков возможности предлагать клиентам более персонализированный тариф.

Ранее, с 1 октября, вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. От виновника ДТП, у которого истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания может потребовать компенсировать все за свой счет. Для покупки нового полиса следует иметь действующую диагностическую карту. Тот, кто купил документ в период ограничений без предъявления карты, должен предъявить ее страховщику в период до 31 октября.