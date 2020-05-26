Новые правила выдачи ОСАГО разъяснили

Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил новые правила выдачи ОСАГО водителям, согласно которым нарушения правил дорожного движения (ПДД) теперь будут учитываться при определении тарифа. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах выдачи ОСАГО 25 мая. Вводимые нормы позволяют страховщикам учитывать несколько видов грубых нарушений ПДД. К ним относятся вождение в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения или побег водителя с места аварии.

Кроме того, в течение года до заключения договора могут учитываться нарушения, которые не привели к аварии (проезд на красный свет, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 километров в час). Такие нарушения должны быть зафиксированы дорожными камерами.

Обновленные нормы позволят приблизиться к полной индивидуализации при выдаче ОСАГО и дадут автовладельцам дополнительные экономические стимулы не нарушать правила, пояснили в РСА.

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