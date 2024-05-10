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19:01, 10 мая 2024Россия

В Госдуме депутату из Молдавии Таубер вручили орден Дружбы

В Госдуме молдавскому депутату Марине Таубер вручили орден Дружбы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Государственной Думе депутату из Молдавии Марине Таубер вручили орден Дружбы. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Награду по поручению президента России Владимира Путина вручил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также подарил Таубер букет цветов. Володин подчеркнул, что молдавский депутат приложила усилия для того, чтобы связь между двумя странами стала более эффективна, а отношения государств развивались и укреплялись.

«Самое главное, что у нас всегда была и есть дружба. Как бы ни хотела власть нынешняя в Молдове, которая руководится западными кураторами, эту дружбу разрушить, у них ничего не получается», — заявила Таубер, подчеркнув, что та часть граждан ее страны, интересы которой она представляет, дорожит сотрудничеством с РФ и ценит его.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что молдавские силовики проводят обыски у представителей оппозиции, которые присутствовали на съезде Москве. До этого стало известно о задержании оппозиционеров в аэропорту Кишинева.

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