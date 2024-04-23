В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров

Молдавский депутат Таубер: у представителей оппозиции проходят обыски

Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, цитирует ТАСС.

«У некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала она. По ее словам, сейчас оппозиционеры общаются с адвокатами и уточняют детали. Таубер отметила, что обыски проходят у тех, кто вернулся из России и не был задержан на границе.

О задержании в аэропорту Кишинева представителей молдавской оппозиции стало известно вечером 22 апреля. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что на допросе ей пригрозили уголовной ответственностью за визит в Россию. По ее словам, власти Молдавии считают РФ «страной-агрессором».

Позднее в блоке «Победа» сообщили, что участников съезда молдавской оппозиции, который проходил в Москве, несколько часов допрашивали и запугивали.

