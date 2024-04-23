Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров

Молдавский депутат Таубер: у представителей оппозиции проходят обыски

Фото: Roveliu Buga / AP

Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, цитирует ТАСС.

«У некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала она. По ее словам, сейчас оппозиционеры общаются с адвокатами и уточняют детали. Таубер отметила, что обыски проходят у тех, кто вернулся из России и не был задержан на границе.

О задержании в аэропорту Кишинева представителей молдавской оппозиции стало известно вечером 22 апреля. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что на допросе ей пригрозили уголовной ответственностью за визит в Россию. По ее словам, власти Молдавии считают РФ «страной-агрессором».

Позднее в блоке «Победа» сообщили, что участников съезда молдавской оппозиции, который проходил в Москве, несколько часов допрашивали и запугивали.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Черное кольцо в небе над российским городом сняли на видео

      Упавший беспилотник нашли возле сельхозпроизводства в российском регионе

      Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным

      Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

      Друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после судов с Джонни Деппом

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Россияне начали массово скупать туры и билеты на лето

      В России высказались о возобновлении сноса памятника Советской армии в Болгарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше