Молдавская оппозиция заявила о запугивании ее членов в Кишиневе

Блок «Победа»: участников съезда молдавской оппозиции запугивали в Кишиневе

В Кишиневе допрашивали и несколько часов запугивали участников съезда молдавской оппозиции, который проходил в Москве. Об этом сообщили в блоке «Победа», передает РИА Новости.

«Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома», — проинформировали в блоке. Подчеркивается, что многим вызвали скорую помощь.

Вечером 22 апреля в кишиневском аэропорту были задержаны молдавские оппозиционеры. Как сообщалось, на них оказывали давление. При этом причины задержания не раскрывались, представители компетентных органов ссылались на сбой в программе регистрации.

Позднее лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что на допросе ей пригрозили уголовной ответственностью за визит России. По ее словам, власти Молдавии считают РФ «страной-агрессором».