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19:16, 10 мая 2024Спорт

Легенда UFC рассказал о несметном богатстве Махачева

Бывший чемпион UFC Кормье назвал Ислама Махачева богатым парнем

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA рассказал о том, как живет россиянин Ислам Махачев.

Легенда UFC назвал спортсмена богатым парнем. «Я даю слово — я общался с этим парнем по видеосвязи. Он сейчас в Дубае — у него там золотой туалет! 24 карата золота! Он безумно богат!» — заявил он.

Махачев в последнем бою победил нокаутом австралийца Алекса Волкановски и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянина признали лучшим бойцом организации в 2023 году. 1 июня Махачев проведет очередную защиту титула в поединке против Порье на турнире UFC 302 в США.

После этого Махачев планирует подраться с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Царукян занимает первое место в рейтинге легковесов UFC. Махачев на первом месте рейтинга вне весовых категорий.

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      Анастасия Борисова
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