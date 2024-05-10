Медведев не нашел приличного ответа говорившему о Путине британскому министру

Медведев не смог найти приличный ответ министру Британии, говорившему о Путине

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не смог найти приличного ответа главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону, который предложил Западу бороться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Медведев заявил в своем Telegram-канале.

«Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид — ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный», — написал Медведев. Он также назвал Кэмерона «обычным мутным британцем».

Ранее Кэмерон заявил, что Западу следует занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным.

