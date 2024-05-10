В Польше произошел пожар на свалке химических отходов

На свалке химических отходов в польском Семяновице-Сленске произошел пожар

Крупный пожар произошел на свалке химических отходов в населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Огромный пожар произошел на полигоне отходов на улице Освобождения в Семяновицах-Сленске», — отметили в сообщении. В тушении задействовали несколько десятков пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.

В предупреждении, выпущенном правительственным центром безопасности, жителей региона призвали не приближаться к месту пожара, закрыть окна и находиться, по возможности, дома.

По данным RMF FM, столб дыма над свалкой виден на расстоянии 30 километров, а площадь пожара оценивается в пять тысяч квадратных метров. Считается, что на полигоне находилось около пяти тысяч тонн отходов в бочках и пластиковые отходы.

3 мая в Берлине произошел пожар на оборонном заводе, где производят системы противовоздушной обороны. В заводских помещениях находилось большое количество опасных химикатов.