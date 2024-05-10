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19:35, 10 мая 2024Россия

Медведев назвал цель ядерных учений России

Медведев: ответ за удары западными ракетами по РФ полетит не только на Киев
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Цель запланированных российских ядерных учений — это отработка ответа на возможные атаки территории России западным оружием. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что страны Запада, поставляя оружие Украине, должны понимать: «при определенных обстоятельствах» ответ полетит не только в Киев.

О том, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ), стало известно 6 мая. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия будут проведены по поручению президента Владимира Путина. 9 мая президент России заявил, что к учениям присоединится Белоруссия.

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