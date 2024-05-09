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12:01, 9 мая 2024Россия

Россия проведет ядерные учения вместе с Белоруссией

Путин: Белоруссия присоединится к российским ядерным учениям на втором этапе
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Белоруссия присоединится к учениям по отработке применения тактического ядерного оружия, которые проведет Россия. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение уже дано министерствам обороны и генеральным штабам, заявил президент России Владимир Путин. «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — цитирует российского лидера информационное агентство.

Путин также отметил, что предстоящие учения будут проходить в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором.

О том, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ), стало известно 6 мая. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия будут проведены по поручению президента Владимира Путина.

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      Никита Савин
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