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19:10, 10 мая 2024Мир

Десятки человек пострадали из-за столкновения двух поездов в Аргентине

TN: 60 человек пострадали при столкновении двух поездов в Аргентине

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает местный телеканал TN.

По данным журналистов, состав с пассажирами следовал из Ретиро в Пилар. Столкновение произошло на железнодорожном виадуке.

По словам мэра города Хорхе Матри, в происшествии пострадали не менее 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация.

«Чуть больше чем за 40 минут нам удалось эвакуировать всех раненых. Двое раненых были доставлены на вертолете», — сказал он.

Сейчас спасатели продолжают эвакуацию раненых и ликвидируют разлив топлива, чтобы не допустить пожара.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус, который пропустил через железнодорожный переезд монтер пути. Жертвами аварии стали семь человек, включая водителя автобуса.

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      Алевтина Запольская
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