Десятки человек пострадали из-за столкновения двух поездов в Аргентине

TN: 60 человек пострадали при столкновении двух поездов в Аргентине

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом сообщает местный телеканал TN.

По данным журналистов, состав с пассажирами следовал из Ретиро в Пилар. Столкновение произошло на железнодорожном виадуке.

По словам мэра города Хорхе Матри, в происшествии пострадали не менее 60 человек. Половине из них потребовалась госпитализация.

«Чуть больше чем за 40 минут нам удалось эвакуировать всех раненых. Двое раненых были доставлены на вертолете», — сказал он.

Сейчас спасатели продолжают эвакуацию раненых и ликвидируют разлив топлива, чтобы не допустить пожара.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус, который пропустил через железнодорожный переезд монтер пути. Жертвами аварии стали семь человек, включая водителя автобуса.

