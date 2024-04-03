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19:25, 3 апреля 2024Силовые структуры

Мастера участка пути в Ярославской области арестовали за ДТП поезда и автобуса

Мастера участка ж/д пути Ярославской области отправили в СИЗО по делу о ДТП

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В Ярославской области суд арестовал мастера участка железнодорожного пути из-за ДТП на переезде с участием автобуса и поезда. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого по делу о халатности под стражу и отправил его в СИЗО на два месяца. В СИЗО оказался и монтер пути, который пустил рейсовый автобус на железнодорожный переезд перед их столкновением в Ярославской области. Суд арестовал его на время расследования уголовного дела.

1 апреля следовавший в Москву поезд на перегоне Берендеево — Шушково протаранил рейсовый автобус № 15 сообщением Архангельск — Москва, погибли семь человек.

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      Владимир Седов
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