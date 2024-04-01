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19:49, 1 апреля 2024Россия

Следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, погибли семь человек. Что стало причиной аварии?

Причиной аварии с поездом в Ярославской области стала поломка автобуса

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Причиной столкновения автобуса с пассажирским поездом в селе Берендеево Ярославской области стала техническая поломка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло на перегоне Берендеево — Шушково. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением АрхангельскМосква. По предварительным данным, из-за технической неисправности автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В надзорном ведомстве отметили, что ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Будут проверены все обстоятельства случившегося.

В результате аварии погибли семь человек

По данным МЧС России, жертвами столкновения пассажирского автобуса со скорым поездом стали семь человек, также пострадал машинист поезда. При этом ранее сообщалось о восьми погибших. В министерстве уточнили, что на месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники. Случившееся прокомментировала и пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Около 15:00 произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением Архангельск — Москва. Пассажиры поезда и сотрудники поездной бригады не пострадали

пресс-служба Федеральной пассажирской компании

Губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале заявил, что на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы. Он также принес соболезнования родным и близким погибших.

На Транссибе 20 вагонов сошли с рельсов из-за выехавшего на пути легкового автомобиля

Авария произошла 18 марта на перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали. Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, авария на самой длинной железной дороге России произошла по вине водителя легкового автомобиля, выехавшего на пути вне железнодорожного переезда.

Локомотивная бригада не пострадала, автомобилиста госпитализировали. В результате произошли задержки нескольких пассажирских поездов. По факту схода вагонов была начата доследственная проверка.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В апреле 2023-го два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля под Ярославлем

Авария произошла в Некоузском районе близ деревни Пантелеево. Внутри автомобиля Lada, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, находились двое мужчин 51 года и 77 лет.

В пресс-службе Северной железной дороги уточнили, что протаранивший машину поезд следовал по маршруту Пищалкино — Ярославль-Главный. Машинист поезда заметил приближающийся автомобиль и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось из-за малого расстояния. Никто из пассажиров поезда и его бригады не пострадал, из-за столкновения поезд не сошел с рельсов.

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      Алина Гончарова
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