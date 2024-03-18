На самой длинной железной дороге России остановлено движение. С рельсов сошли 20 вагонов поезда

На Транссибе в Приамурье с рельсов сошли 20 вагонов, движение остановлено

20 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали, задерживаются три пассажирских поезда.

Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, авария на самой длинной железной дороге России произошла по вине водителя легкового автомобиля, выехавшего на пути вне железнодорожного переезда. Пресс-служба Забайкальской железной дороги уточняет, что локомотивная бригада не пострадала. Автомобилиста госпитализировали.

В настоящее время проводятся работы, направлены восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча. По факту схода вагонов на станции Бамовская, на 7234 километре Транссиба, началась доследственная проверка.

Как указали в ГУ МЧС России по Амурской области, предварительно, ожидаются задержки пассажирских поездов сообщением №001 Владивосток — Москва, №002 Москва — Владивосток, №325 Хабаровск — Нерюнгри.

Станция Бамовская соединяет Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Транссибирской железной дорогой (при этом сама станция относится к Транссибу). Всего с Транссибирской железной дорогой БАМ связывается тремя линиями: Бамовская — Тында, Известковая — Ургал и Волочаевка — Комсомольск.

В феврале авария с поездами произошла в другом российском регионе

Тогда на станции Бердяуш в Челябинской области столкнулись товарный и хозяйственный поезда. В результате ЧП с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда. Объясняя причины случившегося, в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что один из машинистов хотел проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате обошлось без пострадавших.

Позднее уточнялось, что виновник столкновения был пьян, из-за чего нарушил правила движения. Впоследствии экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.