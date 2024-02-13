Названа причина столкновения двух поездов в российском регионе

В Челябинской области два поезда столкнулись из-за пьяного машиниста

Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Такую причину происшествия назвало издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, управляющий тепловозом мужчина нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора в российском регионе.

Из-за его действий тепловоз столкнулся с грузовым составом, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов. Впоследствии экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.

Россиянина задержали сотрудники полиции.

О столкновении составов в Челябинской области стало известно 12 февраля. Пострадавших выявлено не было, с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда.

Еще раньше в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Инцидент произошел на станции Мегион