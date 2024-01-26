Автокран врезался в пассажирский поезд в российском регионе

Автокран врезался в пассажирский поезд в ХМАО, повреждены три вагона

В Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Об этом сообщил Telegram-канал Свердловской железной дороги.

Инцидент произошел на станции Мегион. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград.

Из-за столкновения оказались повреждены три вагона. Пострадавших нет. Пассажиров разместили в других вагонах.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись два поезда. ЧП было зафиксировано в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Железнодорожный состав «Адлер — Пермь» с 396 пассажирами столкнулся лоб в лоб с маневровым поездом.