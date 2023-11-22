Два поезда столкнулись лоб в лоб в российском регионе

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Сведений о пострадавших в российском регионе пока не поступало. Как утверждает издание, столкновение было зафиксировано в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожный состав «Адлер — Пермь» с 396 людьми столкнулся с маневровым поездом. Среди пассажиров 94 ребенка, выяснила Baza.

К месту чрезвычайного происшествия выехали сотрудники региональных экстренных служб. Власти Ульяновской области ситуацию не комментировали.

В октябре сообщалось, что на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро столкнулись два поезда.

Тогда, по данным столичной мэрии, пострадали пять человек, их доставили в больницу. Состояние машиниста, которого зажало в кабине одного из составов, медики оценивали как средней степени тяжести.

У остальных четырех получивших травмы врачи диагностировали незначительные повреждения, их вскоре выписали в удовлетворительном состоянии.

