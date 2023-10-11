В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине. Что известно об аварии?
На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро столкнулись два поезда. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, накат одного состава на другой произошел в 10:30.
Сегодня в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции
Пострадали пять человек. Машиниста зажало в вагоне поезда
Всего, по официальным данным, пострадали пять человек, их госпитализировали. Состояние машиниста, которого зажало в кабине одного из составов, медики оценивают как средней степени тяжести. У остальных четырех получивших травмы врачи диагностировали незначительные повреждения, они в удовлетворительном состоянии.
Причиной столкновения составов в московском метро стал отказ тормозов
Предварительно, причиной столкновения составов стал отказ тормозов. На место происшествия направили около 20 машин скорой помощи. В сети также появились кадры с места происшествия.
Движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» временно остановили, но обещают скоро запустить
Собянин пообещал возобновить движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» в ближайшие несколько часов и оказать необходимую помощь пострадавшим.
«Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — сообщили в столичном Дептрансе.
Из-за аварии в столичном метрополитене, согласно данным сервиса «Яндекс Метро», пассажирам, следующим по Люблино-Дмитровской линии от «Зябликово» в сторону центра, нужно пересесть на Замоскворецкую линию.
Помимо метрополитена, пассажиры могут воспользоваться компенсационными маршрутами автобусов — для этого выделили 59 автобусов.
«Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта», — сообщили в Дептрансе.