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11:51, 11 октября 2023Россия

В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине. Что известно об аварии?

Собянин: движение по Люблинско-Дмитровской линии запустят в ближайшие часы

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро столкнулись два поезда. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, накат одного состава на другой произошел в 10:30.

Сегодня в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции

Сергей СобянинМэр Москвы

Пострадали пять человек. Машиниста зажало в вагоне поезда

Всего, по официальным данным, пострадали пять человек, их госпитализировали. Состояние машиниста, которого зажало в кабине одного из составов, медики оценивают как средней степени тяжести. У остальных четырех получивших травмы врачи диагностировали незначительные повреждения, они в удовлетворительном состоянии.

Причиной столкновения составов в московском метро стал отказ тормозов

Предварительно, причиной столкновения составов стал отказ тормозов. На место происшествия направили около 20 машин скорой помощи. В сети также появились кадры с места происшествия.

Движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» временно остановили, но обещают скоро запустить

Собянин пообещал возобновить движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» в ближайшие несколько часов и оказать необходимую помощь пострадавшим.

«Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия», — сообщили в столичном Дептрансе.

Из-за аварии в столичном метрополитене, согласно данным сервиса «Яндекс Метро», пассажирам, следующим по Люблино-Дмитровской линии от «Зябликово» в сторону центра, нужно пересесть на Замоскворецкую линию.

Скриншот: Яндекс.Метро

Помимо метрополитена, пассажиры могут воспользоваться компенсационными маршрутами автобусов — для этого выделили 59 автобусов.

«Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта», — сообщили в Дептрансе.

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    Анастасия Шейкина
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