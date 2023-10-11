Столкновение поездов в московском метро попало на видео

Столкновение двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве попало на видео

Два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «112»

ЧП произошло на станции метро «Печатники». На место следуют экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них — машинист, которого зажало в вагоне. Сейчас спасатели пытаются его вытащить.

В Дептрансе уточнили, что произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. Движение составов по Люблинско-Дмитровской линии метро остановлено.

15 сентября станцию метро «Боровское шоссе» в Москве затопило.