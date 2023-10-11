Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 11 октября 2023Россия

Столкновение поездов в московском метро попало на видео

Столкновение двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве попало на видео

Два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «112»

ЧП произошло на станции метро «Печатники». На место следуют экстренные службы. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них — машинист, которого зажало в вагоне. Сейчас спасатели пытаются его вытащить.

В Дептрансе уточнили, что произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. Движение составов по Люблинско-Дмитровской линии метро остановлено.

15 сентября станцию метро «Боровское шоссе» в Москве затопило.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил об обстреле израильского блокпоста со стороны Ливана

    Физлица в России рекордно закупились облигациями

    Система ПВО обнаружила украинский БПЛА на подлете к столице российского региона

    Уборщицу затянуло в мясорубку на глазах у дочери

    В Петербурге медики приехали по вызову и нашли мужчину с простреленной ногой

    Собянин прокомментировал аварию в московском метро

    В США допустили территориальные уступки Украины

    Столтенберг предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

    Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась об атаках ХАМАС на Израиль

    Миллиарды человек подвергнутся тепловому стрессу из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости