Среда обитания
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13:04, 15 сентября 2023Среда обитания

Одну станцию метро в Москве затопило

На станции метро «Боровское шоссе» в Москве произошел потоп

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Станцию метро «Боровское шоссе» в Москве заливает вода. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Потоп произошел в пятницу, 15 сентября. Причины происшествия пока неизвестны.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что вода льется из вентиляционных шахт. На полу из-за этого образовались большие лужи. На железнодорожные пути вода пока не попала.

В начале сентября из-за мощных дождей в Испании в столице страны, Мадриде, затопило поезд метро с пассажирами. На улицах города сильное течение ломало постройки и уносило автомобили.

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    Нина Ташевская
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