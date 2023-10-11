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13:30, 11 октября 2023Россия

Глава московского метро назвал причину столкновения двух поездов

Дептранс: два поезда на станции «Печатники» столкнулись из-за действий машиниста

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии из-за действий машиниста одного из составов. Такую причину аварии назвал руководитель столичного метро Виктор Козловский, пишет столичный дептранс в Telegram-канале.

«Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров», — сказал Козловский.

По его словам, за рулем поезда был машинист с 20-летним стажем, который до перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году был главным ревизором. Мужчина подтвердил свою ошибку.

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    Анастасия Шейкина
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