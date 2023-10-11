Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы удвоилось

Четыре человека пострадали при столкновении поездов в московском метро

В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине. Что известно об аварии?

Начало событий в новости В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине. Что известно об аварии?

Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы вновь выросло — по данным оперативных служб, травмы получили четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пострадали два человека, таким образом, общее число получивших травмы удвоилось.

О столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена стало известно утром 11 октября.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, машинист поезда получил травмы, медики оказывают ему помощь. Градоначальник пообещал, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.