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11:01, 11 октября 2023Россия

Стало известно о зажатом в вагоне машинисте в московском метро

Машиниста одного из столкнувшихся в московском метро поездов зажало в вагоне

Кадр: Telegram-канал «Агентство "Москва"»

Машиниста одного из поездов, столкнувшихся на станции метро «Печатники» в Москве, зажало в вагоне. Такие подробности стали известны Агентству «Москва».

Источник издания уточнил, что спасатели попытаются вытащить застрявшего машиниста. Пассажиры в результате случившегося не пострадали.

Два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена утром 11 октября, произошедшее попало на видео. В Дептрансе уточнили, что старый состав, следовавший из депо без пассажиров, накатился на поезд, который стоял на станции. Движение составов по Люблинско-Дмитровской линии метро остановлено.

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    Варвара Родикова
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