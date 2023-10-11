Стало известно о зажатом в вагоне машинисте в московском метро

Машиниста одного из столкнувшихся в московском метро поездов зажало в вагоне

Машиниста одного из поездов, столкнувшихся на станции метро «Печатники» в Москве, зажало в вагоне. Такие подробности стали известны Агентству «Москва».

Источник издания уточнил, что спасатели попытаются вытащить застрявшего машиниста. Пассажиры в результате случившегося не пострадали.

Два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена утром 11 октября, произошедшее попало на видео. В Дептрансе уточнили, что старый состав, следовавший из депо без пассажиров, накатился на поезд, который стоял на станции. Движение составов по Люблинско-Дмитровской линии метро остановлено.