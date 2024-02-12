Поезда столкнулись в российском регионе

Два поезда столкнулись в Челябинской области, 10 вагонов сошли с рельсов

В Челябинской области столкнулись два поезда. О происшествии в российском регионе сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, один из машинистов хотел проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате на станции Бердяуш столкнулись товарный и хозяйственный поезда. Как уточняет портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги, с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда.

«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Инцидент произошел на станции Мегион. Уточнялось, что водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград. Из-за столкновения оказались повреждены три вагона. Пострадавших не было.