Вот это мощь. В России нашли способ вдвое увеличить мощности БАМа и Транссиба. В чем секрет нового мегапроекта?

Сибирь и Дальний Восток стали транспортно доступнее, перевозка грузов и пассажиров по железным дорогам заметно ускорилась. Достигнуты цели первого этапа развития БАМа и Транссиба: построили и запустили в работу все объекты, обеспечившие прирост провозной способности Восточного полигона до 144 миллионов тонн в год.

Попадание в цель

Мощности БАМа и Транссиба по перевозке грузов к 2024 году должны почти удвоиться по сравнению с 2012-м. За 12 лет провозную способность Восточного полигона запланировано увеличить с 97 миллионов до 180 миллионов тонн в год. Эту задачу решат в запланированный срок. Провозная способность железных дорог на востоке страны уже выросла до 144 миллионов тонн в год, что стало достижением целевого показателя первого этапа развития БАМа и Транссиба, заложенного в национальном проекте «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ).

Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед Владимир Путин президент Российской Федерации

Реализация КПМИ была запущена по инициативе президента России Владимира Путина для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Национальный проект определяет системное развитие ключевых элементов транспортной инфраструктуры страны: модернизацию и расширение объектов железнодорожной инфраструктуры, региональных аэропортов, морских портов, Севморпути и строительство федеральной трассы М-12.

Это позволит увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить бесперебойное движение поездов, чтобы нарастить объем грузоперевозок и своевременную доставку грузов для Азиатско-Тихоокеанского региона.

На модернизированных участках БАМа и Транссиба грузовые поезда уже идут в новом, более интенсивном режиме: с более высокой допустимой скоростью и уменьшенными интервалами. Кроме того, стало возможным увеличить массу поездов, чтобы увеличить пропускную способность железных дорог. Поезда массой 7100 тонн становятся новой нормой на Транссибе и БАМе. Только за первое полугодие их проследовало более 8 тысяч (плюс 68 процентов). Это позволило дополнительно вывезти 1,8 миллиона тонн грузов.

Реализация потенциала

Модернизация Восточного полигона повысит эффективность перевозок грузов и пассажиров, снабжение товарами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Повышение транспортной доступности повысит инвестиционную привлекательность регионов, прилегающих к БАМу и Транссибу. Помимо освоения и переработки полезных ископаемых, драйверами роста станут производство и передача электроэнергии, логистика и складские услуги.

Создание большого количества новых рабочих мест простимулирует развитие социальной инфраструктуры, чтобы можно было привлечь людей из других мест комфортными условиями жизни.

Чем проще и быстрее можно будет путешествовать до Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, тем больше возможностей появится там для развития туризма. Природные достопримечательности этих мест привлекают многих россиян, и чем проще до них будет добираться, тем быстрее будет расти туристический поток.

По своему географическому положению магистрали Восточного полигона - ключевые транспортные артерии между Европой и Азией. Например, запланировано увеличить транзитный контейнеропоток на маршруте в четыре раза.

Сегодня он наиболее актуален ввиду изменившейся логистики в связи с ситуацией, которая происходит в мире. Для многих Восточный полигон является отдушиной, возможностью перераспределения грузопотоков, которые раньше шли в западную часть, в Европу. Сейчас все это идет на восток, в Юго-Восточную Азию

Виталий Савельев министр транспорта РФ

До рекордных семи суток должен уменьшится срок доставки грузов из Азии в Европу по Транссибирской магистрали после завершения модернизации Восточного полигона.

Продолжая разгон

Второй этап развития БАМа и Транссиба осуществляется параллельно с первым с 2018 года. В этом году от проектирования и подготовительных работ перешли к строительству объектов железнодорожной инфраструктуры — тоннелей, мостов, вторых путей, электроподстанций. До конца 2022 года сдадут в эксплуатацию примерно тридцать новых объектов, что обеспечит прирост провозной способности Восточного полигона до 158 миллионов тонн в год, сообщили в РЖД.

План по строительству на Восточном полигоне в этом году по итогам восьми месяцев идет с некоторым опережением графика. Сегодня более 13 тысяч работников в ежедневном режиме строят БАМ, строят Транссиб

Алексей Шило заместитель генерального директора РЖД

В Приморском крае в мае 2022 года начала работу новая электрическая тяговая подстанция Шмаковка, которая позволила улучшить тяговое электроснабжение и снять последнее ограничение на вождение тяжеловесных поездов на восточной части Транссиба. Современные системы телеуправления, диагностики и сбора информации позволяют удаленно вести контроль и управлять оборудованием подстанции.

Подстанция позволила увеличить пропускную способность участка Архара — Находка с 80 до 123 пар поездов, в том числе — с 75 до 88 пар грузовых поездов в сутки. Снижение интервала движения тяжеловесных поездов увеличило провозную способность Транссиба на 1,6 миллиона тонн в год.

В июне 2022 года на Транссибе строители завершили проходку нового двухпутного Керакского тоннеля на перегоне Ковали — Ульручьи в Амурской области. Он заменит старый тоннель и позволит увеличить скорость поездов и пропускную способность на этом участке.

Реконструкция станции Андриановская позволила увеличить пропускную способность участка Транссиба в Слюдянском районе Иркутской области за счет того, что теперь станция сможет принимать и отправлять более длинные грузовые поезда — от 71 вагона.

На БАМе заработал в двупутном режиме перегон Эльдиган — Тудур в Хабаровском крае протяженностью почти 11 километров. Этот участок между Татарским проливом и Нижним Амуром был одним из сложнейших мест для реконструкции из-за большого перепада высот. Дорога здесь стала более прямой, и по ней могут проезжать до 32 пар поездов в сутки.

На линии Бамовская — Тында, соединяющей Транссиб и БАМ, начали строительство вторых путей на участке Пурикан — Тында в Амурской области. Благодаря модернизации, провозная способность этой линии к концу 2024 года должна повыситься с 42 миллионов до почти 55 миллионов тонн в год.

В Приморье строят обход горного участка Шкотово — Смоляниново. Сейчас железная дорога в Находку осложнена резкими поворотами, спусками и подъемами. Из-за этого движение замедляется, так как приходится либо расцеплять поезда, либо использовать вспомогательную тягу. Запуск движения в обход позволит увеличить вес поездов с 6300 до 7100 тонн, а пропускную способность — с 65 до 72 пар поездов.

В условиях санкционного давления роль Восточного полигона кратно возрастает. Президентом поставлена задача по увеличению объемов перевозок всех грузов до 180 миллионов тонн в 2024 году Марат Хуснуллин вице-премьер России

Особое внимание при выполнении работ по модернизации Восточного полигона по КПМИ уделяют защите окружающей среды. Например, за ходом работ по строительству третьего пути в центральной экологической зоне Байкальской природной территории наблюдают специалисты Сибирского отделения Российской академии наук (РАН). Благодаря взаимодействию с учеными, строительные работы проводят с максимально бережным отношением к природе, строго соблюдая требования экологической безопасности и природоохранного законодательства. На объект регулярно выезжает передвижная экологическая лаборатория РЖД, которая следит за состоянием воздуха, поверхностных вод и почвы.