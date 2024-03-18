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07:56, 18 марта 2024Россия

На Транссибе сошли с рельсов 20 вагонов

На Транссибе в Приамурье приостановлено движение поездов из-за схода 20 вагонов

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

На перегоне Горелый — Бамовская Транссибирской магистрали (Транссиб) сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.

ЧП произошло по вине водителя легкового автомобиля. Машина выехала на пути вне железнодорожного переезда. Локомотивная бригада не пострадала. Автомобилиста доставили в больницу.

В результате инцидента было приостановлено движение поездов, на место ЧП направлены восстановительные поезда.

12 февраля стало известно о столкновении составов в Челябинской области. Пострадавших выявлено не было, с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда.

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      Марина Совина
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